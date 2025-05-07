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МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління БпЛА РФ за допомогою AASM HAMMER

07 травня 2025, 18:30

МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління БпЛА РФ за допомогою AASM HAMMER

Удар МіГ-29 ЗСУ по пункту управління БпЛА окупантів. Фото: кадр із відео Удар МіГ-29 ЗСУ по пункту управління БпЛА окупантів. Фото: кадр із відео

Український МіГ-29 знищив пункт управління БпЛА окупантів із застосуванням високоточних боєприпасів AASM HAMMER. Про це повідомили пілоти Повітряних Сил ЗСУ у своєму блозі «Соняшник».

Протягом доби відбулося 93 бойових зіткнення. Також авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 10 районів зосередження техніки та особового складу противника.

Також під удар ЗСУ потрапили: станція РЕБ, радіолокаційна станція, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, пункт управління та два склади боєприпасів російських військ.

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