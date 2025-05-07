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Кабмін спростив доступ мобілізованих до ВЛК: направлення тепер без підпису голови ТЦК

07 травня 2025, 19:19

Кабмін спростив доступ мобілізованих до ВЛК: направлення тепер без підпису голови ТЦК

Кабінет Міністрів України змінив алгоритм проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Як повідомила пресслужба міністерства оборони, тепер електронний напрямок на ВЛК можна буде згенерувати без обов'язкового електронного підпису керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

«Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №560, які змінюють алгоритм проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Раніше електронні напрямки генерувалися у додатку 'Резерв+', а потім накладався електронний підпис керівника ТЦК. В результаті ухвалених змін користувачі незабаром зможуть не чекати накладання електронного підпису керівником ТЦК, якщо виявили бажання пройти ВЛК», — йдеться у повідомленні Міноборони.

Серед інших нововведень — посилення правового захисту людей з інвалідністю. Відтепер ТЦК не може спрямовувати таких громадян на ВЛК у примусовому порядку. Проходження комісії для них можливе виключно за власним бажанням, наприклад, якщо людина хоче вступити на військову службу за контрактом.

Також оновлено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку від мобілізації для чоловіків та жінок, які містять трьох та більше неповнолітніх дітей.

«Зміни, внесені до постанов, важливі. Вони допоможуть оптимізувати та прискорити проходження ВЛК. Так люди матимуть змогу заощадити свій час, а працівники ТЦК — зменшити кількість адміністративної роботи», — заявила заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко.

Підпис голови ТЦК при направленні на ВЛК раніше був необхідний для підтвердження законності та обґрунтованості звернення на комісію. Вона виконувала кілька функцій:

  1. Формальний допуск до процедури засвідчувала, що людина дійсно підлягає проходженню ВЛК, наприклад, у рамках мобілізації, постановки на облік чи зміни статусу.
  2. Контроль та відсів — забезпечувала можливість фільтрації звернень: щоб ВЛК не перевантажувалась необґрунтованими чи хаотичними заявками від громадян, які не мають на це підстав.
  3. Юридична верифікація — служила частиною адміністративної процедури, фіксуючи, що рішення ініційоване офіційним органом, а не просто волею громадянина.

Як повідомлялося, електронні напрямки тепер доступні всім військовозобов'язаним. І тим, хто сам хоче пройти комісію, і тим, хто вже отримав паперовий порядок денний на ВЛК. Для цього потрібно оформити запит в Резерв+.

Порушення прав людини, скоєні працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, набули системного та масового характеру, заявив раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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