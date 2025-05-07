Алієв не приїде на 9 травня до Москви, а Сі Цзіньпін уже прилетів, але Путін його не зустрів

Президент Азербайджану Ільхам Алієв не приїде у Москву на святкування 9 травня. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков. За його словами, Баку пояснив відмову участю глав держави у «внутрішніх заходах», присвячених пам'яті його батька першого президента Азербайджану Гейдара Алієва.

Також, як повідомив Ушаков, в урочистостях не візьме участі президент Лаосу Тхонглун Сісуліт — він заразився коронавірусом.

Тим часом 7 травня в аеропорту не виявилося Володимира Путіна, щоб особисто зустріти лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Китайський голова прибув на урочистості, присвячені 80-річчю дня перемоги (у Росії — 9 травня), але біля трапу його зустрічала віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова. Відсутність Путіна пояснюють його участю у нараді з головою Чечні Рамзаном Кадировим у Кремлі, яка проходила у цей час.

Тим часом президент Сербії Олександр Вучич вже прибув до Москви.

Як повідомлялося, Кремль готує святкові заходи до 9 травня. До Москви запрошено представників різних країн світу. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що має намір цього тижня відвідати Москву, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди 80-річчя перемоги над нацизмом.



Лідери західних країн, включаючи США, Велику Британію, Францію та Німеччину, не планують брати участь у заходах на Червоній площі.



У Москві та області (РФ) на період дня перемоги можуть відключити мобільний інтернет.