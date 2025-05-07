У Покровську врятували жінку похилого віку, забуту під обстрілами в зруйнованому будинку ►

У Покровську Донецької області поліцейські з підрозділу «Білий янгол» та капеланський патруль врятували 68-річну жінку, яка 15 днів провела на самоті під обстрілами у зруйнованому будинку.



Віра Федорівна не могла пересуватися після кількох операцій на нозі і опинилася у повній ізоляції — без їжі, допомоги та зв'язку із зовнішнім світом.



Її вулиця була повністю зруйнована, всі сусіди поїхали, а сама жінка не має рідних. Вона виживала як могла — поки хтось із небайдужих мешканців не повідомив про її тяжке становище поліцейським та капеланам.



Коли рятувальники увійшли у двір, вони почули стукіт у вікно — це Віра Федорівна подавала останні ознаки життя, просячи допомоги.



«Ми знайшли її в холодному будинку у вкрай виснаженому стані, з пролежнями та сильним зневодненням. На вигляд ран зрозуміло, що вона могла пролежати в такому стані набагато довше, ніж 15 днів», — розповів поліцейський Костянтин Туницький.



Жінку негайно передали медикам. Перед від'їздом вона попросила у рятувальників булочку, банан та чай. Її маленьке бажання виконали.

На вільній частині Донецької області проживає близько 280 тисяч мирних жителів. Серед них — понад 21 тисячі дітей. З початку оголошеної евакуації регіон уже залишили понад 1,2 мільйона людей, у тому числі 190,6 тисяч дітей та 46,5 тисяч людей з інвалідністю.



Трьох сестер та їхнього батька евакуювали «Білі янголи» з прифронтового села Світле Покровського району.