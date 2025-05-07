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Ми не знімаємо пропозицію про повне припинення вогню — Зеленський

07 травня 2025, 22:21

Ми не знімаємо пропозицію про повне припинення вогню — Зеленський

Ми не знімаємо пропозицію про повне припинення вогню — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська ініціатива щодо припинення вогню терміном мінімум на 30 днів залишається чинною. Однак, за його словами, Росія ігнорує цей крок та продовжує обстріл.

«Ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповіді — жодної відповіді, окрім нових ударів», — наголосив він у своєму вечірньому зверненні.

Глава держави зазначив, що відмова Кремля від відповіді на мирну ініціативу лише підтверджує, хто насправді відповідає за продовження війни. Він наголосив: агресія Росії має завершитися, а її поразка — лише питання часу.

«Санкції проти Росії за цю війну збільшуватимуться, і це відчутні санкції. Правосуддя світу також працюватиме — багато в чому, на жаль, повільно, але, що важливо, невідворотно», — заявив президент України.

Як повідомлялося, на початку травня Володимир Путін запропонував призупинити бойові дії з півночі 8 травня до півночі 11 травня. Про це заявили в Кремлі, підкресливши намір Росії дотримуватись триденного перемир'я. Володимир Зеленський різко відреагував на цю ініціативу, назвавши її «театральною постановкою», яка має на меті створити видимість виходу Росії з міжнародної ізоляції.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон уникне ідеї перемир'я в Україні — оскільки вона не подобається Росії.

США вважають, що наступним великим кроком на переговорах мають стати прямі контакти Росії та України.

Як повідомлялося, спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог в ефірі американського телеканалу Fox News заявив, що Україна розглядає можливість створення тимчасової демілітаризованої зони — по 15 кілометрів відведення військ з кожного боку, що дасть 30 кілометрів без бойових дій.

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