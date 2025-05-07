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Головне за день: Україна згодна на буферну зону? РФ вдарила по Києву та Запоріжжю

07 травня 2025, 23:00

Головне за день: Україна згодна на буферну зону? РФ вдарила по Києву та Запоріжжю

Політика

 Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Україна розглядає можливість створення тимчасової демілітаризованої зони - по 15 кілометрів відведення військ з кожного боку, що дасть 30 кілометрів без бойових дій.

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон уникне ідеї перемир'я в Україні — оскільки вона не подобається Росії. Він додав, що Росія, на думку США, вимагаэ на переговорах надто багато, але зацікавлена у мирі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська ініціатива щодо припинення вогню терміном мінімум на 30 днів залишається чинною. Однак, за його словами, Росія ігнорує цей крок та продовжує обстріли.

Суспільство

 У Покровську Донецької області поліцейські з підрозділу «Білий янгол» та капеланський патруль врятували 68-річну жінку, яка 15 днів провела на самоті під обстрілами у зруйнованому будинку.

Кабмін змінив алгоритм проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Тепер електронний напрямок на ВВК можна буде згенерувати без обов'язкового електронного підпису керівника ТЦК.

Влада Північної Осетії призначила новим міністром праці та соціального захисту 34-річного Юрія Абаєва — колишнього офіцера російської армії з позивним «Буйволом», який брав участь у війні в Сирії та вторгненні в Україну.

Бойові дії

 Військові РФ вдарили по Мирнограду та Іллінівці на Донеччині, загинула одна людина, ще вісім – поранено. В Олександро-Калиновому загинули дві жінки. Ще двоє людей постраждали у селищі під Дружківкою. Росіяни двічі вдарили по Костянтинівці, знищено автомобіль «швидкої», пошкоджено п'ять будинків, лінії електромережі та газопровід. Вісім людей поранено на Дніпропетровщині.

Російські військові вночі атакували Київ: пожежі та руйнування сталися у Святошинському, Дніпровському, Шевченківському та Солом'янському районах — загинуло двоє людей, ще вісім — поранено.

У Запоріжжі поранено чотирьох людей, зруйновано приватний будинок, ще 11 – пошкоджено. Крім того, пошкоджено енергооб'єкт, після чого понад 40 тисяч людей залишилися без світла.

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