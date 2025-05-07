У Ватикані не змогли обрати Папу з першого разу — із Сікстинської капели піднявся чорний дим

Конклав кардиналів у Ватикані не зумів обрати нового Папу Римського під час першого раунду голосування. Увечері середи над дахом Сікстинської капели з'явився чорний дим — за католицькою традицією це означає, що понтифіка поки не обрано.



Як раніше повідомлялося, 133 кардинали з усього світу зібралися у Ватикані для участі у таємному голосуванні. З моменту початку конклаву двері Сікстинської капели зачиняються, а учасники залишаються без зв'язку із зовнішнім світом — доти, доки не буде ухвалено рішення.



Згідно з процедурою, голосування триває доти, доки один із кандидатів не набере дві третини голосів. Результати кожного туру позначаються за допомогою диму: чорний сигналізує про те, що новий Папа не обраний, а білий про те, що понтифік вибраний.



Якщо Папа не буде обраний у першому дні конклаву, голосування триватиме наступного дня — у четвер.

Про смерть Папи Римського Франциска повідомили 21 квітня у Ватикані.