Авіація РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку у Костянтинівці: частина будинку обрушилася, понад 10 поранених

Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: Донецька обласна прокуратура

7 травня о 22:50 російські війська авіабомбою ФАБ-250 із модулем УМПК вдарили по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Авіабомба влучила по багатоповерховому будинку. Внаслідок авіаудару поранені троє чоловіків 46, 47 та 74 років та 47-річна жінка. У них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій та переохолодження. Ще вісім цивільних віком від 41 до 75 років отримали легкі поранення. Їх дістали рятувальники. Постраждалим надали медичну допомогу. Ще одна містянка, ймовірно, знаходиться під завалами.



У місті пошкоджені три багатоповерхові будинки та магазин.

Нагадаємо, що 7 травня військові РФ вдарили по місту Мирноград та селу Іллінівка на Донеччині, внаслідок чого загинула одна людина, ще вісім – поранені.