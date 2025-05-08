Вночі 8 травня ракети та ударні дрони росіян Україну не атакували — Повітряні сили ЗСУ

За ніч 8 травня у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БПЛА не зафіксовано. Про це сьогодні вранці повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Протягом поточної доби 8 травня, станом на 8:00, у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БПЛА не зафіксовано. Втім, протягом ночі ворог активізував удари тактичною авіацією із застосуванням керованих авіабомб по Сумщині», — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві додають, що напередодні в період з 14:30 по 20:30 РФ завдала ударів 31-м ударним БПЛА і безпілотниками-імітаторами інших типів з району Міллерово Ростовської області.

Раніше Путін оголосив перемир'я на честь 9 травня на три доби — з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

Президент України Володимир Зеленський запропонував припинити вогонь щонайменше на 30 днів.