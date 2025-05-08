Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Вночі 8 травня ракети та ударні дрони росіян Україну не атакували — Повітряні сили ЗСУ

08 травня 2025, 09:45

Вночі 8 травня ракети та ударні дрони росіян Україну не атакували — Повітряні сили ЗСУ

Вночі 8 травня ракети та ударні дрони росіян Україну не атакували — Повітряні сили ЗСУ

За ніч 8 травня у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БПЛА не зафіксовано. Про це сьогодні вранці повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Протягом поточної доби 8 травня, станом на 8:00, у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БПЛА не зафіксовано. Втім, протягом ночі ворог активізував удари тактичною авіацією із застосуванням керованих авіабомб по Сумщині», — йдеться у повідомленні. 

Також у відомстві додають, що напередодні в період з 14:30 по 20:30 РФ завдала ударів 31-м ударним БПЛА і безпілотниками-імітаторами інших типів з району Міллерово Ростовської області.

Раніше Путін оголосив перемир'я на честь 9 травня на три доби — з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

Президент України Володимир Зеленський запропонував припинити вогонь щонайменше на 30 днів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Україна перемир'я Атака БПЛА Повітряні сили ЗСУ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Від обстрілів до мольбертів: як художниця з Маріуполя відродила школу Куїнджі у Львові
Маріупольська художниця Оксана Гнатишин, рятуючись від російської агресії у Львові, відновила діяльність дитячої художньої школи імені Архіпа Куїнджі.
27 квітня 2025, 14:32
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:08
Начальник ВЛК МВС в окупованому Севастополі вистрілив собі у голову: його налякала повітряна тривога
23:00
Головне за день: Україна згодна на буферну зону? РФ вдарила по Києву та Запоріжжю
21:50
Окупований Донецьк зазнав обстрілу: що відомо
11:44
Спротив виявив перебіжчика на ТОТ Донеччини
23:29
Головне за день: Обмін полоненими. Окупанти атакували Суми та Запоріжжя
18:28
У Донецьку школяр поставив у глухий кут російського депутата
16:24
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:32
Журналісти встановили 29 місць несвободи, де РФ системно застосовує тортури. 11 з них в окупації
10:35
Окупанти в Токмаку «реквізують» генератори у місцевих
23:30
Головне за день: Коли зустрінуться Путін та Трамп? Евакуація на Сумщині
14:14
ФСБ готує провокації 9 Травня для звинувачення опору
10:40
Школярів у Севастополі змушують обирати виші РФ
10:03
ТОТ Донеччини можуть залишитися без води цього літа
23:00
Головне за день: Атака на Київ. ЗСУ вразили пункт армії РФ поблизу Бахмута
23:34
Головне за день: Атака на Херсон. Зеленський розкритикував пропозицію Путіна про перемир'я
23:00
Головне за день: Атака на Харків та Запоріжжя. Армія РФ окупувала село на Донеччині
22:43
Екологічні втрати Луганської області через війну перевищили 622 мільярди гривень
21:20
В окупованій Горлівці внаслідок атаки дронів постраждало 8 співробітників «МНС ДНР»
12:15
ЗСУ вдарили по аеродрому Кача: пожежа та детонація боєприпасів
11:41
У Скадовську окупанти тиснуть на лікарів через аборти
усі новини
11:59
У лікарні помер чоловік, поранений під час удару по автобусу в Марганці
11:43
У ЗСУ відповіли, чи настало оголошене Путіним «перемир'я» на Донбасі
11:23
За добу через російські обстріли Донецької області загинуло 7 осіб, 18 поранено — ОВА
11:09
ЗСУ просунулися через кордон з РФ у Курську область – ISW
10:50
На Сумщині рятувальники витягли жінку з-під завалів після обстрілу
10:40
Україна готова відмовитися від долара на користь євро — НБУ
10:18
Армія РФ за добу вдарила по низці населених пунктів Донеччини: загинули вісім людей, ще 23 – поранені
10:17
«АТЕШ» вивів з ладу зв'язок на низці військових об'єктів у Підмосков'ї
10:08
Начальник ВЛК МВС в окупованому Севастополі вистрілив собі у голову: його налякала повітряна тривога
09:53
Українська армія звільнила лісовий масив та відтіснила війська РФ далі від Харкова
09:45
Вночі 8 травня ракети та ударні дрони росіян Україну не атакували — Повітряні сили ЗСУ
09:40
На Харківщині дрон РФ вразив авто: поранено трьох жінок
08:49
Росіяни авіабомбою вдарили по Слов'янську: пошкоджені будинки та промзона
08:36
Авіація РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку у Костянтинівці: частина будинку обрушилася, понад 10 поранених
23:00
Головне за день: Україна згодна на буферну зону? РФ вдарила по Києву та Запоріжжю
22:57
У Ватикані не змогли обрати Папу з першого разу — із Сікстинської капели піднявся чорний дим
22:21
Ми не знімаємо пропозицію про повне припинення вогню — Зеленський
21:50
Окупований Донецьк зазнав обстрілу: що відомо
20:40
У Покровську врятували жінку похилого віку, забуту під обстрілами в зруйнованому будинку ►
19:56
Алієв не приїде на 9 травня до Москви, а Сі Цзіньпін уже прилетів, але Путін його не зустрів
усі новини
ВІДЕО
Результат удару по Сумщині військами РФ. Фото: ДСНС України На Сумщині рятувальники витягли жінку з-під завалів після обстрілу
08 травня, 10:50
У Покровську врятували жінку похилого віку, забуту під обстрілами в зруйнованому будинку ► У Покровську врятували жінку похилого віку, забуту під обстрілами в зруйнованому будинку ►
07 травня, 20:40
Удар МіГ-29 ЗСУ по пункту управління БпЛА окупантів. Фото: кадр із відео МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління БпЛА РФ за допомогою AASM HAMMER
07 травня, 18:30
Новітня російська РСЗВ «Відродження» на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео «Жирна ціль»: ЗСУ знищили новітню російську РСЗВ «Відродження» на Новопавлівському напрямку
07 травня, 17:22
Момент удару «Шахеда» по ТРЦ DreamTown у Києві. Фото: кадр із відео У мережі з'явилося відео удару «Шахеда» по ТРЦ DreamTown у Києві
07 травня, 16:56
Російські окупанти у водоймі під Покровськом. Фото: кадр із відео Під Покровськом російські війська намагалися наступати та підібратися до українських позицій по водоймі: кадри
07 травня, 15:36
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір