На Харківщині дрон РФ вразив авто: поранено трьох жінок

Пошкоджена FPV-дроном автівка. Фото: Харківська прокуратура

Російські війська завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю в Харківській області, поранивши трьох жінок. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.



Інцидент стався 8 травня близько 7:05 біля села Великі Проходи. Дрон влучив у автомобіль Renault Sandero, у якому перебували жінки віком 18, 30 і 58 років.



Усіх постраждалих з осколковими пораненнями було госпіталізовано. За фактом атаки розпочато розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.



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