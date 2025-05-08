На Харківщині дрон РФ вразив авто: поранено трьох жінок

Російські війська завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю в Харківській області, поранивши трьох жінок. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
Інцидент стався 8 травня близько 7:05 біля села Великі Проходи. Дрон влучив у автомобіль Renault Sandero, у якому перебували жінки віком 18, 30 і 58 років.
Усіх постраждалих з осколковими пораненнями було госпіталізовано. За фактом атаки розпочато розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.
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