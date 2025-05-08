Українська армія звільнила лісовий масив та відтіснила війська РФ далі від Харкова

Звільнений лісовий масив на північ від Харкова. Фото: карта DeepState

13-та бригада оперативного призначення «Хартія» НГУ та 92-га штурмова бригада ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України звільнили лісовий масив на північ від села Липці Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі бригади «Хартія».



Українські військові змогли вибити російську армію із лісового масиву площею понад 200 гектарів. Наступ тривав 5,5 місяця – з листопада 2024 року. Силам оборони України вдалося відтіснити окупантів далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною та тактично значущою ділянкою місцевості. За цей час ЗС РФ втратили загиблими та пораненими майже 1500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки.

Нагадаємо, що під містом Покровськ на Донеччині російські війська намагалися наступати та підібратися до українських позицій по водоймі.