Начальник ВЛК МВС в окупованому Севастополі вистрілив собі у голову: його налякала повітряна тривога

В окупованому Севастополі начальник військово-лікарської комісії Сергій Токарєв випадково вистрілив собі в голову, злякавшись повітряної тривоги. Фото: ASTRA

Начальник військово-лікарської комісії (ВЛК) МВС в окупованому Севастополі загинув, випадково вистріливши собі в голову під час масованої атаки на місто в ніч проти 2 травня. Про це повідомили джерела видання ASTRA.

Зазначається, що в окупованому Севастополі від поранення у голову загинув полковник внутрішньої служби Сергій Токарєв. Він обіймав посаду начальника ВЛК у міському відділі МВС.

Як з'ясувала ASTRA, Токарєва налякала повітряна тривога, яка лунала у місті в ніч з 1 на 2 травня, і він озброївся своїм травматичним пістолетом. Якогось моменту чоловік вийшов з пістолетом у двір свого будинку і почав стріляти.

Чоловіка спробували заспокоїти родичі, але він влучив собі в голову. Швидка, що приїхала, констатувала смерть полковника.