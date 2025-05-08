Начальник ВЛК МВС в окупованому Севастополі вистрілив собі у голову: його налякала повітряна тривога

Начальник військово-лікарської комісії (ВЛК) МВС в окупованому Севастополі загинув, випадково вистріливши собі в голову під час масованої атаки на місто в ніч проти 2 травня. Про це повідомили джерела видання ASTRA.
Зазначається, що в окупованому Севастополі від поранення у голову загинув полковник внутрішньої служби Сергій Токарєв. Він обіймав посаду начальника ВЛК у міському відділі МВС.
Як з'ясувала ASTRA, Токарєва налякала повітряна тривога, яка лунала у місті в ніч з 1 на 2 травня, і він озброївся своїм травматичним пістолетом. Якогось моменту чоловік вийшов з пістолетом у двір свого будинку і почав стріляти.
Чоловіка спробували заспокоїти родичі, але він влучив собі в голову. Швидка, що приїхала, констатувала смерть полковника.
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