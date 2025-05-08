Армія РФ за добу вдарила по низці населених пунктів Донеччини: загинули вісім людей, ще 23 – поранені

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Національна поліція

За 7 травня росіяни вбили вісім жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Внаслідок обстрілів дві людини загинули у місті Мирноград, дві – у селі Олександро-Калинове, одна – у місті Покровськ, одна – у селищі Дорожнє, одна – у селі Іллінівка та одна – у селі Софіївка.



Ще 23 людини в області за добу отримали поранення: 12 – у місті Костянтинівка, п'ять – у Мирнограді, дві – у місті Сіверськ, одна – у Покровську, одна – в Іллінівці, одна – у селі Володимирівка та одна – у селі Шахове.

Нагадаємо, що у Костянтинівці російська авіабомба вдарила по багатоповерхівці, внаслідок чого частина будинку обрушилася.