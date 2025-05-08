«АТЕШ» вивів з ладу зв'язок на низці військових об'єктів у Підмосков'ї

Рух опору «АТЕШ» повідомив про проведення диверсії в Московській області. Агент руху вивів з ладу трансформаторну підстанцію в населеному пункті Могильці, що призвело до перебоїв зв'язку на низці військових об'єктів.
Серед постраждалих — 629-й зенітний ракетний полк, 21-ша окрема бригада оперативного призначення і кілька військових містечок.
Також проблеми зафіксовано у 483-му військовому слідчому відділі СК РФ і на складі компанії «СберЛогістика», яка виконує контракти для Міноборони РФ.
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