Україна готова відмовитися від долара на користь євро — НБУ

Україна розглядає можливість відмови від прив'язування валютних процесів до долара США і більш тісно прив'язати гривню до євро на тлі зміцнення відносин із Європою.

Про це заявив керівник Національного банку Андрій Пишний, повідомляє Reuters.

Як зазначив глава НБУ, потенційний вступ України до Євросоюзу, посилення ролі блоку у забезпеченні нашої обороноздатності, велика волатильність на світових ринках та ймовірність фрагментації світової торгівлі змушують НБУ розглянути питання, чи варто зробити євро базовою валютою замість долара.

«Ця робота складна і вимагає якісної, різнобічної підготовки», — додав Пишний.

За словами Пишного, операції з доларом США продовжують домінувати у всіх сегментах валютного ринку, проте частка операцій у євро зростає у більшості сегментів, хоч і помірковано.