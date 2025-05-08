На Сумщині рятувальники витягли жінку з-під завалів після обстрілу

Результат удару по Сумщині військами РФ. Фото: ДСНС України

Уранці 8 травня російські війська завдали авіаударів по житловому сектору Білопільської громади на Сумщині. Про це повідомляє ДСНС України.







Унаслідок обстрілу один будинок було повністю зруйновано, ще три будинки та сім господарських будівель зазнали пошкоджень. Рятувальники ДСНС, які прибули на місце події, виявили під завалами жінку.



Постраждалу вдалося деблокувати та передати медикам. У Сумському районі внаслідок нічного обстрілу спалахнули пожежі в трьох житлових будинках. Рятувальники працювали до ранку. Унаслідок атаки загинув один мирний житель.

Нагадаємо, 7 травня о 22:50 російські війська авіабомбою ФАБ-250 з модулем УМПК вдарили по місту Костянтинівка Донецької області.