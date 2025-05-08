За добу через російські обстріли Донецької області загинуло 7 осіб, 18 поранено — ОВА

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 7 травня. Фото: ОВА

Протягом минулої доби російські війська 44 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Є загиблі та поранені, пошкоджено десятки об'єктів інфраструктури та житлових будинків. Про це станом на ранок 8 травня повідомив голова ДонОВА Вадим Філашкін.

За його словами, найбільше постраждали Покровський та Краматорський райони.

«У Мирнограді загинуло 2 людей, ще 5 поранено. У Покровську — 1 загиблий і 1 поранений. У Костянтинівці 12 осіб дістали поранень. В Іллінівці та Олександро-Калиновому — ще 3 загиблих та 1 поранений», — повідомив Філашкін.

Також пошкодження зафіксовано у Слов'янську, Яцківці, Сіверську, Лиманській, Комарській громадах. Загалом обстрілами охоплено десятки об'єктів — житлові будинки, промзона, лінії електропередач та газопроводи.

З лінії фронту евакуйовано 148 осіб, серед них 38 дітей, зазначив начальник обласної військової адміністрації.