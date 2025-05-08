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У ЗСУ відповіли, чи настало оголошене Путіним «перемир'я» на Донбасі

08 травня 2025, 11:43

У ЗСУ відповіли, чи настало оголошене Путіним «перемир'я» на Донбасі

Український військовослужбовець. Фото: 117-та важка механізована бригада ЗСУ Український військовослужбовець. Фото: 117-та важка механізована бригада ЗСУ

Після опівночі 8 травня російські війська менш активні на деяких напрямках у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця». Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, з ранку не було боєзіткнень на деяких напрямках.

«Однак були активні боєзіткнення на низці інших напрямків. Тому про якесь перемир'я ми не говоримо. Якщо брати від опівночі, то були штурмові дії на Лиманському, Вовчанському, Покровському та Новопавлівському напрямках, на Краматорському напрямку – у місті Часів Яр, на Торецькому напрямку – у місті Торецьк та селищі Щербинівка. Тому перемир'я, яке вони оголосили, не помітне на фронті», – розповів Трегубов.

Нагадаємо, що вночі 8 травня ракети та ударні дрони росіян не атакували Україну.

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