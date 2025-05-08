У лікарні помер чоловік, поранений під час удару по автобусу в Марганці

Поліція обстежує місце удару РФ по автобусу. Фото: Нацполіція

У лікарні помер 59-річний чоловік, поранений унаслідок удару по автобусу в Марганці 23 квітня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Загалом атака забрала життя десяти людей. Мої співчуття родинам, які втратили близьких через російський терор», - зазначив Лисак.

Нагадаємо, що 23 квітня російська армія завдала удару по пасажирському автобусу в Марганці, Дніпропетровська область.