Армія РФ після початку «перемир'я» вже понад 50 разів штурмувала позиції ЗСУ на сході України – «Хортиця»

Танковий вогонь ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

8 травня станом на 11:30 зафіксовано понад 50 боєзіткнень з російськими військами в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця». Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», підполковник Назар Волошин.



Він заявив, що не коментуватиме політичну складову так званого чергового «перемир'я», оголошеного російським диктатором.



«Це не належить до нашої компетенції. Однак змушений констатувати лише той факт, що у нас в операційній зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» протягом цієї доби станом на 11:30 зафіксовано понад 50 боєзіткнень з противником. Штурмові дії загарбників відбувалися практично на усіх напрямках фронту. Однак більшість боєзіткнень з противником було зафіксовано на ключових напрямках – Покровському та Новопавлівському. У всіх випадках у рамках оборонної операції наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики та загрози російської армії, які становитимуть загрозу життю та здоров'ю українських воїнів», – зазначив підполковник.

Нагадаємо, що вночі 8 травня ракети та ударні дрони росіян не атакували Україну.