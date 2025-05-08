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Міноборони допустило до експлуатації рушниці для боротьби з дронами-камікадзе

08 травня 2025, 12:32

Міноборони допустило до експлуатації рушниці для боротьби з дронами-камікадзе

Нові рушниці для ЗСУ. Фото: Міноборони Нові рушниці для ЗСУ. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України допустило до експлуатації три модифікації вітчизняних гладкоствольних помпових рушниць 12 калібру. Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Нові рушниці призначені для виконання тактичних завдань в умовах ближнього бою, зокрема для боротьби з ворожими дронами-камікадзе.

Зброя оснащена рейками Пікатінні для встановлення додаткового приладдя і має складні або телескопічні приклади.

Також в Україні розпочато серійне виробництво стрілецької зброї західних моделей, включно зі штурмовою гвинтівкою CZ Bren 2.

Раніше Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в армії наземний роботизований комплекс «Лють» вітчизняного виробництва.

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