Міноборони допустило до експлуатації рушниці для боротьби з дронами-камікадзе

Нові рушниці для ЗСУ. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України допустило до експлуатації три модифікації вітчизняних гладкоствольних помпових рушниць 12 калібру. Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння і військової техніки.



Нові рушниці призначені для виконання тактичних завдань в умовах ближнього бою, зокрема для боротьби з ворожими дронами-камікадзе.



Зброя оснащена рейками Пікатінні для встановлення додаткового приладдя і має складні або телескопічні приклади.



Також в Україні розпочато серійне виробництво стрілецької зброї західних моделей, включно зі штурмовою гвинтівкою CZ Bren 2.

Раніше Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в армії наземний роботизований комплекс «Лють» вітчизняного виробництва.