Мешканці розбитої багатоповерхівки у Костянтинівці розповіли подробиці російського авіаудару

У Костянтинівці мешканці розбитої багатоповерхівки розповіли подробиці нічного обстрілу. Фото: Прокуратура Донецької області

Російські військові ввечері 7 травня вдарили авіабомбою по багатоповерховому будинку у місті Костянтинівка Донецької області. Мешканці постраждалого будинку поділилися подробицями удару з кореспондентом «Донбас. Реалії».

За повідомленнями очевидців, під завалами може бути жінка. Пошукова операція продовжується.

Раніше повідомлялося, що 7 травня о 22:50 російські війська авіабомбою ФАБ-250 із модулем УМПК вдарили по місту Костянтинівка Донецької області.

Авіабомба влучила у багатоповерховий будинок. Внаслідок авіаудару поранено трьох чоловіків 46, 47 та 74 років та 47-річну жінку. У них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій та переохолодження. Ще вісім цивільних віком від 41 до 75 років зазнали легких поранень. Їх дістали рятувальники. Потерпілим надали медичну допомогу. Ще одна городянка, імовірно, знаходиться під завалами.

Також у місті пошкоджено три багатоповерхові будинки та магазин.