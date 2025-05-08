Українські військові отримали наказ відкривати вогонь тільки у відповідь — ЗМІ

За повідомленнями вітчизняних ЗМІ, ЗСУ отримали наказ відкривати вогонь тільки у відповідь. Ілюстративне фото

Українські військові на Покровському напрямку та на півдні отримали розпорядження відкривати вогонь лише у відповідь. Про це повідомили бійці трьох підрозділів ЗСУ у коментарі «Суспільному».

За їхніми словами, подібний наказ був і під час так званого великоднього перемир'я. Незважаючи на це, з півночі 8 травня російські війська продовжують артилерійські обстріли, скидають вибухівку з дронів та застосовують FPV-дрони.

Також на Херсонщині не припиняються позиційні бої, що, за словами військових, говорить про порушення домовленостей з боку Росії.

Раніше повідомлялося, що за ніч 8 травня у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БПЛА не зафіксовано. Про це сьогодні вранці повідомили Повітряні сили ЗСУ.