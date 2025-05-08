Міноборони Росії звинуватило ЗСУ у порушенні перемир'я

Міноборони РФ стверджує, що ЗСУ не припинили бойових дій на фронті. Ілюстративне фото

Збройні сили Росії з 08:00 8 травня «суворо дотримуються» режиму припинення вогню. Не завдають ударів авіацією, ракетними військами, артилерією, БПЛА, повідомили в Міноборони РФ.

«Незважаючи на оголошений режим припинення вогню, Збройні сили України не зупинили бойові дії», — йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними відомства, ЗСУ допустили 488 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, як зазначили у міністерстві, підрозділи ЗСУ здійснили дві спроби прориву держкордону в Курській області та завдали атаки в районі Торецька Донецької області.

У Міноборони РФ повідомили, що Збройні сили Росії дзеркально відповіли на дії ЗСУ і далі діятимуть «згідно обстановці, що адекватно складається».

Раніше повідомлялося, що українські військові на Покровському напрямку і на півдні отримали розпорядження відкривати вогонь лише у відповідь.