Служив окупантам, намагався вступити до ЗСУ: перебіжчик отримав 12 років

Обвинувачений у колабораційній діяльності. Фото: ДБР

12 років за ґратами проведе перебіжчик, який під час окупації Херсона добровільно співпрацював із російськими загарбниками, а після визволення міста намагався вступити до ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).



За даними слідства, у червні 2022 року чоловік влаштувався кінологом у захоплену колонію й отримував зарплату в російських рублях.



Після деокупації Херсона він залишився на підконтрольній Україні території та намагався уникнути відповідальності, подавши заяву на службу в ЗСУ.



Однак оперативники ДБР та СБУ викрили його до початку служби та затримали. Нагадаємо, спротив виявив перебіжчика на ТОТ Донеччини.