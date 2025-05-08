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Рада ратифікувала Угоду про копалини між США та Україною

08 травня 2025, 14:34

Рада ратифікувала Угоду про копалини між США та Україною

Угоду щодо ресурсів підтримали 338 нардепів. Фото: Железняк Угоду щодо ресурсів підтримали 338 нардепів. Фото: Железняк

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про копалини між Україною та США. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за створення Американсько-українського інвестиційного фонду відновлення, угоду про який було підписано 30 квітня, проголосували 338 депутатів.

Железняк підкреслив, що документ підтримали всі фракції та групи.

Раніше повідомлялося, що Україна готується підписати зі США угоду щодо ресурсів.

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