Трамп попросив Ердогана виступити посередником у переговорах щодо України — ЗМІ

Трамп звернувся з проханням до Ердогана стати посередником у переговорах щодо припинення війни в Україні. Архівне фото

Президент США Дональд Трамп попросив турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана виступити посередником між Росією та Україною для врегулювання конфлікту. Про це повідомляє Hurriyet із посиланням на джерела.

За інформацією газети, Ердоган прихильно поставився до цієї пропозиції.

Раніше глава США заявляв, що ситуація довкола конфлікту в Україні наближається до етапу, коли в рамках процесу врегулювання потрібно буде ухвалити ключові рішення. Тоді він зазначив, що йому «це зовсім не подобається».

Нагадаємо, 7 травня під час свого виступу на платформі Мюнхенської конференції з безпеки у Вашингтоні віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Росія в рамках переговорного процесу щодо України нібито вимагає «надто багато».

Коли Трампа попросили прокоментувати заяву Венса, він відповів: «Можливо, він має рацію». За словами Венса, наступним важливим етапом переговорів має стати прямий діалог між Росією та Україною. Він вважає, що це могло б допомогти зблизити позиції сторін.