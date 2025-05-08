ЗСУ ударами аеробомберів стримують окупантів у селищі Шевченко

Пряме влучання поряд з окупантом. Фото: кадр із відео

Українські аеробомбери завдали серії прицільних ударів по російських загарбниках у селищі Шевченко Донецької області. Відео точкових скидів оприлюднив офіційний Telegram-канал 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської.



На кадрах, знятих бійцями бригади, зафіксовано до десяти точних ударів по позиціях ворога.



«Черговий виховний захід для болотяної орди від просвітників із ББС "Manticora" та 1 механізованого батальйону 155 ОМБр», - ідеться в повідомленні.



Згідно з даними аналітичного проєкту DeepState, більша частина селища Шевченка перебуває під контролем окупантів, проте українські дрони продовжують стримувати їхнє просування, не дозволяючи вийти за межі населеного пункту і просунутися ближче до Покровська.

Дрони 155-ї ОМБр не дають загарбникам повністю окупувати Шевченко. Фото: скріншот DeepState

Крім того, на Покровському напрямку минулої доби українські захисники відбили 61 атаку агресора в районах 18 населених пунктів.