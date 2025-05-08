Росія на фоні «перемир'я» розповсюджує фейк про «підготовку Україною теракту» в Донецькій області – ЦПД

Російська пропаганда розповсюджує фейк про нібито «підготовку українськими військовими провокації» в районах міст Сіверськ та Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО України.



Пропагандисти заявляють, що планується «теракт із жертвами серед мирного населення».



«Подібні повідомлення можуть свідчити про підготовку Росією провокацій чи обстрілів цивільних об'єктів. Це класичний приклад застосування пропагандистської тактики інформаційного алібі – ворог заради власного виправдання превентивно звинувачує Україну в діях, які можуть вчинити сама Росія. РФ створює подібні фейки, зокрема у контексті оголошеного Москвою «перемир'я», для інформаційного прикриття власних агресивних дій, щоб видати їх за "реакцію на дії України"», – зазначили у ЦПД.

Нагадаємо, що армія РФ після початку «перемир'я» вже понад 50 разів штурмувала позиції ЗСУ на сході України.