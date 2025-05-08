Пенсіонерам в Саратівській області РФ до 9 травня подарували мармелад з майже вичерпаним терміном придатності

Цукерки з майже вичерпаним терміном придатності подарували пенсіонерам у Саратівській області РФ до 9 травня. Фото із соцмереж

Мармелад з вичерпаним терміном придатності до 9 травня подарували пенсіонерам у Саратівській області Росії.

Як пише видання ASTRA з посиланням на місцеві паблики, про це розповіла мешканка села Орлів Гай Єршівського району.

Стверджується, що пенсіонерам із села до 9 травня влада видала по 15 пачок із солодощами. При цьому термін придатності мармеладу закінчується 23 травня 2025 року.

«Що, для людей похилого віку не знайшлося іншого подарунка? За принципом керівництва району чи пенсійного фонду: "Нате вам, Боже, що нам не годиться"», — написала жінка.

«Мамі в селі [не розбірливо], теж такі роздали, ганьба. Навіщо літнім людям така фігня, на 8 березня роздали приправи, зате, напевно, в кишені собі поклали всю денюжку і живуть красиво», — написала в коментарях ще одна користувачка, повідомляє ASTRA.