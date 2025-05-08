The Washington Post: На заклик прийняти депортованих із США іноземців Україна не відповіла

Адміністрація Трампа закликала український уряд прийняти «невизначену кількість депортованих зі США громадян інших країн». Про це повідомляє The Washington Post.



Згідно з документами, розкритими The Washington Post, це було прохання до країни, яка перебуває у стані війни, де не працюють аеропорти та територія під постійними обстрілами. В документах не вказано, як офіційні особи в Києві відреагували на передану в кінці січня американським дипломатом-високопосадовцем пропозицію.



Український дипломат повідомив посольству США лише, що його уряд дасть відповідь, як тільки сформулює свою позицію, згідно з документами, які підтверджують, що аналогічні пропозиції були направлені низці інших країн приблизно того ж дня.



Нагадаємо, Верховна Рада України ратифікувала Угоду про копалини між Україною та США.