Через обстріли РФ квітень став найкривавішим місяцем для українців за півроку

Ілюстративне фото: ДСНС України

У квітні 2025 року зафіксовано рекордну кількість жертв серед цивільного населення України з торішньої осені. За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), внаслідок атак загинули щонайменше 209 людей, ще 1146 дістали поранення.



Згідно з щомісячною доповіддю, опублікованою у четвер, 97% усіх постраждалих — це мешканці підконтрольних Україні територій. Майже половина жертв пов'язана з ударами балістичних ракет та артилерійськими обстрілами, завданими збройними силами РФ.



«Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Запоріжжя, Київ і Харків зазнали руйнівних обстрілів, які призвели до численних смертей і поранень серед цивільних осіб», — заявила глава місії Даніель Белль.



Основною причиною такого різкого зростання кількості постраждалих у ММПЛУ називають широке використання балістичних ракет у міських центрах. Наприклад:

4 квітня, внаслідок удару по Кривому Розі, загинули 20 людей, ще як мінімум 63 поранені;

13 квітня, у Вербну неділю, два ракетні удари по Сумах призвели до загибелі 31 людини та поранень у 105;

18 квітня атака на Харків призвела до одного загиблого та понад 100 поранених;

24 квітня комбінований удар по Києву забрав життя 11 людей і поранив 81.

Така тактика зберігається і в травні: фіксуються нові атаки на Харків, Одесу, Запоріжжя та столицю, у тому числі із застосуванням боєприпасів, що барражують.



ММПЛУ підкреслює зростання кількості загиблих дітей — щонайменше 19 дітей загинули та 78 було поранено у квітні. Це найвищий місячний показник з червня 2022 року.



Також відзначається зростання кількості атак із застосуванням дронів малого радіуса дії, особливо у прифронтових регіонах. Вони становили 23% усіх втрат серед цивільного населення у квітні. Наймасштабнішою стала атака 23 квітня у місті Марганець, де безпілотник вразив автобус із працівниками гірничодобувного підприємства: загинуло 9 осіб, у тому числі 8 жінок, поранено 58.



У ММПЛУ наголошують, що ситуація погіршується: за перші чотири місяці 2025 року вже загинуло 664 цивільні особи, поранення отримали 3425 — це на 59% більше, ніж за аналогічний період минулого року.



«Поступове та постійне зростання кількості постраждалих серед цивільних осіб протягом цього року безпосередньо пов'язане з використанням ракет великої дальності та безпілотників у міських районах», — резюмувала Белль.