Через обстріли РФ квітень став найкривавішим місяцем для українців за півроку

У квітні 2025 року зафіксовано рекордну кількість жертв серед цивільного населення України з торішньої осені. За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), внаслідок атак загинули щонайменше 209 людей, ще 1146 дістали поранення.
Згідно з щомісячною доповіддю, опублікованою у четвер, 97% усіх постраждалих — це мешканці підконтрольних Україні територій. Майже половина жертв пов'язана з ударами балістичних ракет та артилерійськими обстрілами, завданими збройними силами РФ.
«Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Запоріжжя, Київ і Харків зазнали руйнівних обстрілів, які призвели до численних смертей і поранень серед цивільних осіб», — заявила глава місії Даніель Белль.
Основною причиною такого різкого зростання кількості постраждалих у ММПЛУ називають широке використання балістичних ракет у міських центрах. Наприклад:
Така тактика зберігається і в травні: фіксуються нові атаки на Харків, Одесу, Запоріжжя та столицю, у тому числі із застосуванням боєприпасів, що барражують.
ММПЛУ підкреслює зростання кількості загиблих дітей — щонайменше 19 дітей загинули та 78 було поранено у квітні. Це найвищий місячний показник з червня 2022 року.
Також відзначається зростання кількості атак із застосуванням дронів малого радіуса дії, особливо у прифронтових регіонах. Вони становили 23% усіх втрат серед цивільного населення у квітні. Наймасштабнішою стала атака 23 квітня у місті Марганець, де безпілотник вразив автобус із працівниками гірничодобувного підприємства: загинуло 9 осіб, у тому числі 8 жінок, поранено 58.
У ММПЛУ наголошують, що ситуація погіршується: за перші чотири місяці 2025 року вже загинуло 664 цивільні особи, поранення отримали 3425 — це на 59% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
«Поступове та постійне зростання кількості постраждалих серед цивільних осіб протягом цього року безпосередньо пов'язане з використанням ракет великої дальності та безпілотників у міських районах», — резюмувала Белль.