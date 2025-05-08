У Луганській області окупанти обмотали чорною плівкою пам'ятники на могилах українських військових

Акт вандалізму на військовому кладовищі в окупованому селі Чмирівка на Луганщині. Фото: «Лівий берег»

Російські окупанти здійснили акт вандалізму, обмотавши чорною плівкою пам'ятники на могилах українських захисників на військовому цвинтарі у селі Чмирівка Старобільського району Луганської області. Про це пише видання «Лівий берег».



На опублікованих фотографіях з цього кладовища видно, що більшість пам'ятників обмотані чорною плівкою. У такий спосіб загарбники приховали всю інформацію про загиблих українських військових. Зважаючи на дату публікації фото, це зробили ще перед Великоднем.



Також на фотографіях видно, що частина кладовища перерита та повністю занедбана. Російські війська окупували Старобільський район на початку повномасштабного вторгнення – у березні 2022 року. І у березні одразу після окупації медіа повідомляли, що росіяни зняли українські прапори з пам'ятників, яких на кладовищі було не менше 50. Перші поховання військових, які віддали своє життя, захищаючи Донецьку та Луганську області, з'явилися тут ще у 2014 році.

Обмотаний чорною плівкою пам'ятник на могилі українського військового. Фото: «Лівий берег»

Архівне фото військового кладовища у Чмирівці. Фото: «Лівий берег»

Нагадаємо, що Росія на тлі «перемир'я» розповсюджує фейк про «підготовку Україною теракту» у Донецькій області.