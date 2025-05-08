У Сіверськодонецьку окупанти ліквідували «водоканал»: в ОВА розповіли, що відомо

В окупованому місті Сіверськодонецьк Луганської області росіяни ліквідували «водоканал». Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, рішення ухвалили ще наприкінці квітня, але повідомили громадськості лише через тиждень.



«Підприємство було зареєстроване окупантами у листопаді 2022 року. З того часу фахівці, які залишилися у місті, 2,5 роки намагалися відновити систему водопостачання, яку загарбники зруйнували під час штурму. Однак окупанти навіть не змогли виконати зобов'язання щодо своєчасної виплати зарплати. Навесні 2025 року стало відомо про багатомісячну заборгованість перед 95 працівниками. Подача води також здійснювалася нерегулярно і не в усі будинки. У багатьох багатоповерхівках вода була лише в абонентів, які живуть на нижніх поверхах. Також відомо про значну заборгованість населення за послугу водопостачання. Втім, борги збиратимуться і після ліквідації «водоканалу». А ось переплату, в кого вона є, обіцяють повернути, якщо людина встигне за нею звернутися протягом травня-червня», – розповів Харченко.

Нагадаємо, що у Луганській області окупанти обмотали чорною плівкою пам'ятники на могилах українських військових.