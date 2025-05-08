Стрілянина під Києвом: у Софіївській Борщагівці загинули люди, поліція проводить спецоперацію

У селищі Софіївська Борщагівка, яке межує з Києвом, сталася стрілянина, внаслідок якої загинули кілька людей. Про це повідомляє Національна поліція України.

«Сьогодні о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян. Зараз на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника», — йдеться в офіційному повідомленні поліції.

За попередніми даними, стрілець відкрив вогонь по мирних жителях. Подробиці та точну кількість загиблих поки що уточнюються. На місці працюють слідчо-оперативні групи та спецпідрозділи.