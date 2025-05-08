Цивільним доведеться готуватись до спротиву — Верещук

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук на травень анонсувала законопроєкти щодо підготовки мирного населення до опору ворогові.



Її позиція полягає у необхідності мобілізації усього суспільства, законодавчої підтримки та єдності для ефективного захисту України в умовах воєнного конфлікту.



«Готовність суспільства до війни. Тепер це буде умовою існування нашої держави», - опублікувала Ірина Верещук у своєму телеграм-каналі.



За її словами, вже у травні до Верховної Ради має надійти низка важливих законопроєктів і до ВП вже обговорювали відповідну законодавчу ініціативу.