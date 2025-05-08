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Вирізає ліси для військових РФ — голові фейкового міністерства «ДНР» повідомили про підозру

08 травня 2025, 18:00

Вирізає ліси для військових РФ — голові фейкового міністерства «ДНР» повідомили про підозру

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру у колабораціоністській діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) чоловікові, який очолює так зване «міністерство природних ресурсів та екології ДНР».

Олексій Шебалков з 2014 року підтримує окупацію Донбасу. Він залишився у захопленому Донецьку і протягом багатьох років обіймав псевдопосаду голови «держкомітету лісового та мисливського господарства ДНР».

На новій «посаді» він видає фіктивні правові акти і накази, ґрунтуючись на російському законодавстві. фортифікацій у війні Росії проти України

Підозрюваного оголошено у розшук. Досудове розслідування проводить ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.

За даними прокуратури Донецької області, на тимчасово окупованій території регіону знаходиться близько 77 тисяч гектарів лісів.

Масштабні руйнування природного середовища, спричинені повномасштабною агресією Росії, завдали Луганщині екологічних збитків на суму понад 622 мільярди гривень.

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