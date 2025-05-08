«ДНР» скасовує «комендатську годину» 8-9 травня

Комендантська година у Донецьку

Окупаційна адміністрація «ДНР» обіцяє скасувати комендантську годину в ніч із 8 на 9 травня.



Як повідомили у так званому «штабі оборони ДНР», дія режиму комендантської години буде припинена на період з 23:00 8 травня до 4:00 9 травня. Йдеться про окуповану Росією територію Донецької області.



Спочатку комендантська година була введена так званою «ДНР» у травні 2014 року, після того, як Російська Федерація анексувала Крим і розпочала гібридну війну на Донбасі, шляхом створення так званих «Донецької та Луганської народних республік». Протягом 11 років окуповані Росією території Донецької та Луганської областей, живуть у режимі максимального обмеження прав та свобод громадян.



Коли інтенсивність бойових дій на Донбасі поступово спадала приблизно з 2017 року, угруповання «ДНР» та «ЛНР» почали запроваджувати часткові послаблення. Так, у 2021 році голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що комендантську годину буде повністю скасовано, але не одразу, а поетапно. Часткове скасування цього режиму вводили також у 2021 році. Наприклад, послаблення запроваджували у вихідні дні.



Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України «комендантську годину» повернули в повному обсязі, запровадивши додаткову військову цензуру.



У грудні-січні 2024 року «ДНР» скасувала дію «комендантської години» на 7 днів — з 31 грудня по 7 січня.