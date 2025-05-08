Конклав обрав нового Папу Римського

Нового главу Римо-католицької церкви обрано, про що свідчать білий дим із труби на даху Сикстинської капели та дзвони.



В ефірі європейських телеканалів показали, як віряни, які зібралися на площі Святого Петра, радіють історичному моменту.



Конклав розпочався ввечері 7 травня і тривав трохи більше одного дня.



Новим Папою Римським обрано американо-перуанського кардинала Роберта Прево, він прийняв ім'я Лев XIV. Про обрання понтифіка оголосив у четвер французький кардинал Домінік Мамберті, який виступив з балкона Собору Святого Петра перед присутніми на площі Святого Петра.

Очікується, що пізніше сьогодні новий понтифік постане перед вірянами у Ватикані.