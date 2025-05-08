Країна-агресор з першого дня порушила оголошене триденне перемир'я

Російська армія продовжує атакувати по всій лінії фронту, попри оголошене президентом РФ Володимиром Путіним триденне перемир'я, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.



«Як і передбачалося, путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом. З півночі до полудня Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають», — написав Сібіга на своїй сторінці у соцмережі Х.

За його даними, російська армія здійснила 586 атак на позиції Збройних сил України (ЗСУ), 464 з яких із застосуванням важкого озброєння. Також було зафіксовано 176 ударів FPV-безпілотників та 10 авіаударів з використанням 16 керованих авіабомб.



Сибіга зазначив, що вся інформація щодо порушення перемир'я буде передана США, ЄС та іншим міжнародним партнерам Києва.



«Україна, як і раніше, готова як мінімум до 30-денного повного припинення вогню та заходів щодо зміцнення довіри, які дозволять провести мирні переговори та знайти реальний шлях до справедливого та сталого миру», — підсумував очільник українського МЗС.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомляли про активні зіткнення на Лиманському, Вовчанському, Покровському та Новопавлівському напрямках, на Краматорському напрямку – у місті Часів Яр, на Торецькому напрямку – у місті Торецьк та селищі Щербинівка.