Стрілянина в Софіївській Борщагівці: чоловік убив військового зі зброї, яку купив у нього ж

У поліції розповіли подробиці про інцидент, який стався у Софіївській Борщагівці. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві.



За даними слідства, місяць тому військовий продав стрільцю вогнепальну зброю за тисячу доларів. Однак згодом між ними виник конфлікт — продавець вимагав доплатити ще певну суму.



Сьогодні між чоловіками відбулася суперечка. У ході сварки покупець дістав цю ж зброю і відкрив вогонь. Внаслідок пострілів загинули як сам військовослужбовець, так і його теща, яка знаходилась у будинку.



Після нападу зловмисник сховався у власній квартирі та забарикадувався. Поліція провела спецоперацію, і менш як за годину нападника вдалося затримати.