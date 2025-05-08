Трамп заявив про можливість залучення Китаю до припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп не відкидає участі Китаю в процесі припинення війни РФ проти України. Про це він сказав на брифінгу в Овальному офісі 8 травня.



Відповідаючи на запитання журналіста про можливість залучення Пекіна до скорочення розриву між Україною та Росією, Трамп відповів: «Я так думаю, так. Я думаю, що це є природним питанням».



Він висловив упевненість, що США вже досягли певного прогресу щодо врегулювання.



За словами Трампа, «бойові дії ведуться трохи інакше, ніж раніше», проте він підкреслив, що, за його даними, у війні все ще щотижня гине до 5 тисяч військових. Він назвав те, що відбувається, «кривавою лазнею» і заявив, що США будуть «дуже сильно залучені до спроб» припинити конфлікт.



Трамп також відзначив роль Штатів у стримуванні Росії.



«Я думаю, що якби ми не були залучені, Росія, знаєте, намагалася отримати все це. Без нашої участі вони змогли б це зробити, тому що ми безглуздо постачали багато різних речей. Але ми були віддячені тим, що уклали угоду щодо рідкісноземельних металів, про яку я говорив раніше», — сказав президент США.



Раніше видання Hurriyet з посиланням на джерела повідомило, що Трамп попросив турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана виступити посередником між Росією та Україною для врегулювання конфлікту.

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