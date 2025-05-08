У «Дії» знову працюють послуги зі зміни місця проживання

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про поновлення одразу двох електронних сервісів на порталі «Дія».



«Відновили одразу дві послуги на порталі "Дія" — вони стали ще зручнішими та ефективнішими. Змінюйте місце проживання без паперів та походів у ЦНАП. Щоб скористатися послугою, потрібно лише кілька хвилин», — написав Федоров у Telegram.



За його словами, сервіс працює автоматично, якщо людина реєструється у своєму житлі чи приміщенні, що належить одноосібному власнику.



Також знову доступна функція зняття із зареєстрованого місця проживання. Вона особливо актуальна для студентів, які закінчують навчання та з'їжджають із гуртожитків.