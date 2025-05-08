В окупованому Луганську також відключать мобільний зв'язок на 9 травня

У більшості регіонів Росії, а також на окупованих теренах України продовжують глушити мобільний інтернет. Влада називає це заходами безпеки.



Скарги надходять із Москви, Московської області, Татарстану, Башкортостану, Самарської, Нижньогородської, Челябінської області та інших — лише 31 регіон. Завтра, 9 травня, Роскомнагляд уперше заблокує мобільний інтернет на 60% території країни.



Відключення зв'язку вже спричинило часткове блокування роботи банків, таксі, магазинів, онлайн-сервісів.



Угруповання «ЛНР» попередило, що 9 травня протягом дня в окупованому Луганську спостерігатимуться перерви у роботі мобільного зв'язку та інтернету.



На збої в роботі мобільного інтернету росіяни почали скаржитися з 5 травня, коли у Москві відбулася репетиція параду до дня перемоги. Там запроваджено найжорсткіші заходи безпеки, оскільки Кремль планує проводити урочистості за участю закордонних представників.



Як повідомлялося, окупаційна адміністрація «ДНР» обіцяє скасувати комендантську годину в ніч із 8 на 9 травня.