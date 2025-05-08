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Головне за день: Трамп анонсував переговори із Зеленським. Як минула перша доба «перемир'я»

08 травня 2025, 23:00

Головне за день: Трамп анонсував переговори із Зеленським. Як минула перша доба «перемир'я»

Політика

 Президент США Дональд Трамп анонсував переговори з президентом України Володимиром Зеленським після того, як український парламент ратифікував договір про видобування надр. Також він не відкидає участі Китаю в процесі припинення війни РФ проти України.

Адміністрація Трампа закликала український уряд ухвалити «невизначену кількість депортованих зі США громадян інших країн», повідомляє The Washington Post. Український дипломат повідомив посольству США, що уряд дасть відповідь, як тільки сформулює свою позицію.

Суспільство

 Окупаційна адміністрація «ДНР» обіцяє скасувати комендантську годину в ніч із 8 на 9 травня на окупованій Росією території Донецької області.

В окупованому місті Сіверськдонецьк Луганської області росіяни ліквідували «водоканал». За словами голови Луганської ОВА Олексія Харченко, рішення ухвалили ще наприкінці квітня, але повідомили громадськість лише за тиждень.

Угруповання «ЛНР» попередило, що 9 травня протягом дня в окупованому Луганську спостерігатимуться перерви у роботі мобільного зв'язку та інтернету.

Бойові дії

 Після опівночі 8 травня російські війська менш активні на деяких напрямках у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця», повідомив речник угрупування Віктор Трегубов. За його словами, з ранку не було зіткнень на деяких напрямках. Міноборони РФ, у свою чергу, звинуватило українську сторону у порушенні перемир'я.

Українські військові на Покровському напрямку та на півдні отримали розпорядження відкривати вогонь у відповідь. Про це повідомили бійці трьох підрозділів ЗСУ у коментарі «Суспільному». За їхніми словами, подібний наказ був і під час великоднього перемир'я.

7 травня авіація РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці, частина будинку обрушилася, 13 людей поранено. Російські війська завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю в Харківській області, поранивши трьох жінок.

Українські війська нещодавно просунулися через кордон із РФ до Курської області, повідомили в американському Інституті вивчення війни.

13-та бригада оперативного призначення «Хартія» НГУ та 92-а штурмова бригада ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України звільнили лісовий масив на північ від села Липці Харківської області.

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