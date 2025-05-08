Знесення замість відновлення: що сталося з будинком у Донецьку після обстрілу 2022 року

В окупованому Донецьку у мікрорайоні Текстильник демонтують багатоповерхівку, яка серйозно постраждала під час обстрілу у березні 2022 року.

Тоді біля половини будинку на вулиці Пінтера, 8 обвалився дах та перекриття верхніх поверхів. Мешканців евакуювали. Одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Довгий час будинок мав статус аварійного.

Окупаційна влада «ДНР» заявила, що розглядала варіанти відновлення будинку, але відповідного рішення так і не знайшли. У результаті будівлю вирішили знести.

Мешканців будинку розселили. Однак у відкритих джерелах відсутня інформація про конкретні адреси чи умови наданого житла.