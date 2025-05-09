Президент США закликав Росію та Україну до 30-денного припинення вогню та пригрозив санкціями у разі його порушення

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Дональд Трамп закликав Росію та Україну до 30-денного безумовного припинення вогню і заявив, що введе санкції, якщо воно не дотримуватиметься. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Напередодні президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з Трампом, яка відбулася у четвер увечері.

Він повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню «хоч із сьогоднішнього дня».

«Ми очікуємо від Росії згоди із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, розпочавши з повного та безумовного припинення вогню», — написав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не відкидає участі Китаю в процесі припинення війни РФ проти України.