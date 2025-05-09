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РФ порушує перемир'я: наступи тривають по всій лінії фронту

09 травня 2025, 08:48

РФ порушує перемир'я: наступи тривають по всій лінії фронту

Зруйнований будинок у Покровську. Фото: кадр із відео Зруйнований будинок у Покровську. Фото: кадр із відео

Російська Федерація продовжує порушувати оголошене триденне перемир'я, здійснюючи активні наступальні дії практично на всіх ділянках фронту, за винятком Гуляйпільського напрямку. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

За даними військового командування, минулої доби українські війська відбили 71 штурмову та наступальну дію противника на Покровському напрямку.

71 атака ЗС РФ за останню добу на Покровському напрямку під час так званого «перемир'я». Фото: Генштаб ЗСУ

Ворожі підрозділи робили спроби просування в районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка.

Українські захисники продовжують тримати оборону, попри інтенсивні атаки та порушення домовленостей з боку окупантів. Генштаб ЗСУ продовжує відстежувати обстановку і доповідати про поточну ситуацію на фронті.

Раніше українські військові на Покровському напрямку і на півдні отримали наказ відкривати вогонь у відповідь. Також Міноборони країни-окупанта звинуватило ЗСУ у порушенні перемир'я.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська армія продовжує атакувати по всій лінії фронту, попри оголошене РФ триденне перемир'я.

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