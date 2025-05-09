В окупованому Луганську збираються завершити облаштування військового навчального центру для молоді. Що про нього відомо

У червні росіяни збираються завершити облаштування військового навчального центру для молоді в окупованому Луганську. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, цей центр буде розташований у захопленому приміщенні Східноукраїнського національного університету імені Даля, який релокувався звідти ще у 2014 році.



«Основними завданнями навчального центру є реалізація програм військової підготовки. Водночас там готуватимуть до війни близько 300 курсантів. Крім того, у місцевому філіалі центру військово-спортивної підготовки «Воїн» військовій справі росіяни щорічно навчають понад 500 людей», – розповів начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що у Луганській області окупанти обмотали чорною плівкою пам'ятники на могилах українських військових.