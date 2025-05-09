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Міноборони РФ представило боєприпаси для боротьби з дронами

09 травня 2025, 09:39

Міноборони РФ представило боєприпаси для боротьби з дронами

РФ показала набої проти дронів. Фото: Міноборони РФ показала набої проти дронів. Фото: Міноборони

Міноборони Російської Федерації продемонструвало асортимент боєприпасів, призначених для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.

На представленій демонстраційній панелі від компанії «Техкрим», створеної спільно з концерном «Калашников», показано різні типи патронів, адаптованих для застосування проти дронів.

Серед них:

  • 12/76 «КС» із дробом №3 (3,5 мм)
  • 12/76 «Картеч» із дробинами 8,0 мм
  • 12/70 «Перехоплення»
  • 7,62×54R «Тандем» (двопульний патрон)
  • 5,45×39 «Дробовий» з дробом №00 (4,5 мм, 7 штук)

Кожен із представлених боєприпасів розроблено з урахуванням особливостей ураження малогабаритних і маневрених повітряних цілей, таких як комерційні та саморобні дрони, які активно застосовуються на сучасному полі бою.

Раніше ЗС РФ визнали великі втрати від БпЛА біля Часового Яру, майже 75% поранень, отриманих солдатами в період неактивних бойових дій, були викликані атаками безпілотників.

Нагадаємо, Міністерство оборони України допустило до експлуатації три модифікації вітчизняних гладкоствольних помпових рушниць 12 калібру.

Нові рушниці призначені для виконання тактичних завдань в умовах ближнього бою, зокрема для боротьби з ворожими дронами-камікадзе.

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