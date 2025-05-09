Міноборони РФ представило боєприпаси для боротьби з дронами

Міноборони Російської Федерації продемонструвало асортимент боєприпасів, призначених для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.
На представленій демонстраційній панелі від компанії «Техкрим», створеної спільно з концерном «Калашников», показано різні типи патронів, адаптованих для застосування проти дронів.
Серед них:
Кожен із представлених боєприпасів розроблено з урахуванням особливостей ураження малогабаритних і маневрених повітряних цілей, таких як комерційні та саморобні дрони, які активно застосовуються на сучасному полі бою.
Раніше ЗС РФ визнали великі втрати від БпЛА біля Часового Яру, майже 75% поранень, отриманих солдатами в період неактивних бойових дій, були викликані атаками безпілотників.
Нагадаємо, Міністерство оборони України допустило до експлуатації три модифікації вітчизняних гладкоствольних помпових рушниць 12 калібру.
Нові рушниці призначені для виконання тактичних завдань в умовах ближнього бою, зокрема для боротьби з ворожими дронами-камікадзе.
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